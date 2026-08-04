Caterpillar en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance des ventes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

4 août - ** L'action du fabricant d'engins de chantier Caterpillar CAT.N progresse de 12 % à 930,8 dollars

** L’entreprise a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d’affaires après avoir dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, bénéficiant du développement de centres de données dédiés à l’IA qui a stimulé la demande pour ses équipements de production d’électricité et de chantier

** L'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de coûts liés aux droits de douane pour l'ensemble de l'année, les ramenant à environ 2,2 milliards de dollars, contre une fourchette initialement prévue de 2,2 à 2,6 milliards de dollars

** Elle affiche au deuxième trimestre un bénéfice ajusté par action de 8,17 dollars, contre 4,72 dollars un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires trimestriel global de CAT a progressé de 24 % pour atteindre 20,54 milliards de dollars, tandis que celui de son segment principal, la construction, a augmenté de 35 %

**Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 62,4 % depuis le début de l'année