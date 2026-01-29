 Aller au contenu principal
Caterpillar dépasse les attentes sur son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:10

Caterpillar publie au titre de son 4e trimestre 2025 un BPA ajusté quasi stable à 5,16 dollars, dépassant d'environ 10% l'estimation moyenne des analystes, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 2,7 points à 15,6%.

Les revenus et ventes se sont accrus de 18% à 19,1 MdsUSD, atteignant ainsi un record historique sur un seul trimestre pour le constructeur américain d'équipements de construction, d'exploitation minière, de moteurs et de turbines à gaz.

Sur l'ensemble de 2025, il a engrangé un BPA ajusté de 19,06 USD, avec des revenus et ventes en hausse de 4% à 67,6 MdsUSD, soutenus par un volume de ventes plus élevé grâce à la hausse des ventes d'équipements aux utilisateurs finaux.

"Ces résultats démontrent la force de nos marchés finaux et notre exécution disciplinée. Avec un carnet de commandes historique, nous entamons la nouvelle année avec un fort élan", commente le CEO de Caterpillar, Joe Creed.

