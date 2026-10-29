Caterpillar dépasse les attentes au 3e trimestre

Caterpillar publie, au titre du 3e trimestre 2026, un BPA ajusté (hors coûts de restructuration) en progression d'environ 45%, à 7,20 USD, dépassant le consensus qui était de 7,04 USD, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 3,1 points, à 20,6%.

Le chiffre d'affaires s'est accru de 17%, à 20,68 MdsUSD, principalement porté par une hausse des volumes de ventes, à hauteur de 2,2 MdsUSD, grâce à des ventes d'équipements plus importantes aux utilisateurs finaux, ainsi que par un effet prix favorable de 663 MUSD.

"Nos résultats du 3e trimestre témoignent de la résilience de nos marchés finaux, avec un rythme soutenu de prises de commandes et un carnet de commandes record", met en avant Joe Creed, président-directeur général du fabricant d'équipements de chantier et miniers.

"Nos équipes continuent de mettre en oeuvre nos priorités stratégiques dans un environnement en constante évolution, nous plaçant en bonne position pour réaliser une solide performance sur l'ensemble de l'année, tout en créant de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires", ajoute-t-il.