Caterpillar chute après l'annonce d'un impact tarifaire annuel plus important

29 août - ** Actions de Caterpillar CAT.N en baisse de 3,8 % à 418,54 $ dans les échanges du matin ** Jeudi en fin de journée, CAT a prévu un impact net des tarifs douaniers pour 2025 compris entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars, contre une prévision antérieure allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars

** La hausse des coûts poussera la marge d'exploitation ajustée vers le bas de sa fourchette cible, a déclaré CAT

** CAT a laissé inchangées ses perspectives de ventes et de revenus pour l'ensemble de l'année

** Quatorze des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 436,77 $ - données LSEG **En incluant les gains de la séance, les actions sont en hausse de15,1 % depuis le début de l'année