 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,50
-0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Caterpillar chute après l'annonce d'un impact tarifaire annuel plus important
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 17:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

29 août - ** Actions de Caterpillar CAT.N en baisse de 3,8 % à 418,54 $ dans les échanges du matin ** Jeudi en fin de journée, CAT a prévu un impact net des tarifs douaniers pour 2025 compris entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars, contre une prévision antérieure allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars

** La hausse des coûts poussera la marge d'exploitation ajustée vers le bas de sa fourchette cible, a déclaré CAT

** CAT a laissé inchangées ses perspectives de ventes et de revenus pour l'ensemble de l'année

** Quatorze des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 436,77 $ - données LSEG **En incluant les gains de la séance, les actions sont en hausse de15,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CATERPILLAR
415,310 USD NYSE -4,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank