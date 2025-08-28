 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Caterpillar chute après avoir revu à la hausse l'estimation du coût des droits de douane pour 2025
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du fabricant d'équipements de construction Caterpillar CAT.N chutent de 3 % à 421,80 $ après la cloche ** La société déclare qu'elle s'attend à ce que l'impact net des tarifs douaniers soit compris entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars pour 2025, contre un maximum de 1,5 milliard de dollars prévu précédemment ** L'entreprise ajoute qu'elle prévoit que l'impact des tarifs douaniers sera entre 500 et 600 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre une fourchette de 400 à 500 millions de dollars attendue précédemment ** L'action est en hausse de ~20 % depuis le début de l'année

