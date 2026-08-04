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Caterpillar bat largement le consensus au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 04/08/2026 à 13:33
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Caterpillar publie, au titre du 2e trimestre 2026, un BPA ajusté en progression d'environ 73% à 8,17 USD, dépassant d'environ 31% le consensus des analystes, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 4,3 points à 21,9%.

Le chiffre d'affaires s'est accru de 24% à 20,54 MdsUSD, principalement porté par des volumes de ventes plus élevés, à hauteur de 3,1 MdsUSD, grâce à des ventes d'équipements plus importantes aux utilisateurs finaux, ainsi que par un effet prix favorable de 595 MUSD.

"C'est la première fois dans notre histoire que nous réalisons un chiffre d'affaires supérieur à 20 MdsUSD sur un seul trimestre", met en avant Joe Creed, le PDG du géant américain des équipements de chantier et de mines.

"Le niveau élevé des commandes et la croissance du carnet de commandes reflètent une dynamique qui s'amplifie dans nos trois principaux segments (Power & Energy, Construction Industries et Resource Industries)", ajoute le dirigeant.

Au cours du 2e trimestre, Caterpillar indique avoir généré un cash-flow opérationnel de 4,4 MdsUSD, terminant la période avec une trésorerie de 6,7 MdsUSD. Le groupe a également consacré 1,5 MdUSD aux rachats d'actions et 0,7 MdUSD au versement de dividendes.

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