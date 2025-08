Caterpillar: baisse de 21% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 13:42









(Zonebourse.com) - Caterpillar dévoile un BPA ajusté (hors coûts de restructurations) de 4,72 dollars au titre du deuxième trimestre 2025, en baisse de 21% par rapport à la même période un an auparavant, et manquant le consensus de marché.



Le constructeur d'équipements miniers, forestiers et de chantier a vu sa marge d'exploitation ajustée se dégrader de 4,8 points à 17,6% pour des revenus de 16,6 milliards de dollars, en baisse de 1% en comparaison annuelle.



Ce recul des revenus est principalement attribuable à une réalisation défavorable des prix pour 414 millions de dollars, en partie compensée par une hausse du volume des ventes pour 237 millions et des produits financiers pour 46 millions.



'Nous avons continué d'enregistrer de solides commandes dans tous nos secteurs, car la demande reste résiliente, soutenue par les dépenses d'infrastructure et les besoins énergétiques croissants', commente son CEO Joe Creed.





