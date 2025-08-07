Suisse: le taux de chômage se maintient à 2,7% en juillet

Le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 2,7% en juillet, selon les relevés du ministère de l'Economie publiés jeudi, avant toutefois le choc des droits de douane américains qui fait craindre des répercussions pour l'emploi.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Fin juillet, 129.154 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, soit 2.277 de plus qu'en juin, selon les relevés du ministère de l'économie publiés jeudi.

Cette légère augmentation n'a pas eu d'incidence statistique, le taux de chômage se maintenant comme en mai et juin à 2,7%,

Le chômage des jeunes a augmenté de 0,2% par rapport au mois précédent et a stagné chez les personnes de 50 ans, détaille le communiqué du ministère de l'économie.

La Suisse a cependant été sonnée le 1er août, le jour de la Fête nationale du pays alpin, par les annonces de la Maison Blanche qui a décidé d'appliquer aux produits importés aux Etats-Unis des droits de douane de 39%.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin se sont rendus en urgence mardi à Washington mais n'ont pas pu rencontrer le président Trump.

Ils se sont en revanche entretenu le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, Mme Keller-Sutter évoquant "un échange très amical" à l’issue de cette rencontre, sans donner de détails. Le gouvernement doit se réunir jeudi en séance extraordinaire.

Ces droits de douane, entrés en vigueur jeudi à 04H01 GMT, "mettent sérieusement en danger des milliers d'emplois", a prévenu l'organisation patronale Economiesuisse, qui a appelé le Conseil fédéral (gouvernement) à poursuivre les négociations avec les États-Unis.

Selon Urs Furrer, le directeur de l'Union suisse des arts et métiers (Usam), l’organisation patronale des PME, des "dizaines de milliers d'emplois sont en danger", a-t-il déclaré lundi à l’AFP.