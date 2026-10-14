Catana : le chiffre d'affaires annuel recule, mais les commandes montrent des signes d'amélioration

Le constructeur de catamarans observe une amélioration de la dynamique commerciale après quatre années de contraction du marché nautique. Il mise sur quatre nouveaux modèles pour renouer avec la croissance à partir de 2027/2028.

Catana Group a réalisé un chiffre d'affaires de 162,1 millions d'euros sur son exercice 2025/2026, contre 175 MEUR un an auparavant, soit un recul de 7,4%. Ce montant comprend toutefois une facturation exceptionnelle et non récurrente de 17 MEUR, liée à une cession de stocks de matières et d'en-cours de production dans le cadre du déploiement d'un nouvel ERP. Cette opération ne générera aucune marge, les produits correspondants étant intégralement compensés par des charges, précise le groupe.

Hors cet élément exceptionnel, le chiffre d'affaires du pôle Bateaux a diminué de 18%, à 138,8 MEUR, après une contraction de 24% lors de l'exercice précédent. L'activité Services a en revanche progressé de 14,6%, à 6,2 MEUR.

Le groupe évoque "le succès commercial" de ses nouveaux modèles BALI 5.8 et BALI 5.2, malgré un environnement pénalisé par les tensions géopolitiques, les taux d'intérêt et la faiblesse de la demande. Il ajoute que depuis près de six mois, les prises de commandes montrent une meilleure orientation, confirmée par les premiers salons nautiques de la rentrée. Selon Catana Group, cette évolution pourrait signaler l'atteinte d'un point bas du marché, sans pour autant annoncer une reprise majeure à court terme.

L'incendie survenu le 2 juillet sur le site de Canet-en-Roussillon a eu un impact inférieur à 5 MEUR sur le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé. Ses conséquences seront plus importantes en 2026/2027, même si le groupe précise bénéficier de couvertures d'assurance pour les pertes d'exploitation. Deux bâtiments temporaires devraient être pleinement opérationnels au premier trimestre 2027.

Pour l'exercice 2026/2027, Catana Group entend accélérer sa transformation dans le cadre de son plan stratégique 2030, avec quatre nouveautés destinées à quatre marchés différents : le catamaran à moteur habitable YOT 53, le BALI 4.3, le grand voilier de luxe BALI 7.0 et une version habitable des habitats flottants SEATY.

Le groupe estime que ces lancements constitueront des relais de croissance importants dès l'exercice 2027/2028, indépendamment de l'évolution du marché. Aucun objectif chiffré de chiffre d'affaires ou de rentabilité n'est toutefois communiqué pour 2026/2027.

Le titre a reculé de 2,1% aujourd'hui à Paris, autour des 1,76 euro, affichant désormais une contraction de l'ordre de 40% depuis le début de l'année.