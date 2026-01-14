Catana Group dévoile une hausse en trompe l'oeil de ses revenus trimestriels
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 18:15
Le groupe explique que son chiffre d'affaires global a été favorablement impacté par un élément technique exceptionnel, alors que les incertitudes économiques et géopolitiques maintiennent le secteur du nautisme dans un cycle bas. Dans le détail, la facturation de bateaux neufs est restée solide malgré un repli de 14%.
La société rappelle qu'elle a initié un vaste plan d'investissements qui va permettre un renforcement majeur de ses outils industriels et de sa capacité d'innovation et de développement.
Le spécialiste de la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance ne donne pas d'objectifs chiffrés pour l'exercice 2025-2026, mais il a confirmé son ambition d'accroître son positionnement de spécialiste mondial des catamarans.
Valeurs associées
|2,9000 EUR
|Euronext Paris
|-2,03%
