Catana, Esker, Virbac...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Altheora

Le spécialiste de la transformation de matériaux composites et polymères publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Archos

L'expert en solutions mobiles livrera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Catana Group

Catana Group annonce un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année en hausse de 16% sur un an, à 167,5 millions d'euros. Le fabricant de navires annonce que son rythme de croissance devrait se situer, comme annoncé, autour de 10% sur l'exercice 2023/2024, dans un marché "ralenti par des vents contraires" : hausse des taux d'intérêt, incertitudes économiques et géopolitiques, forte hausse du prix des bateaux. Il annonce une diversification de sa clientèle, afin de se désensibiliser davantage des grands comptes.

Esker

La plateforme cloud rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

GTT

GTT annonce avoir reçu, au cours du deuxième trimestre 2024, une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'une nouvelle unité de production, de liquéfaction et de stockage de GNL (Floating Liquefied Natural Gas, ou FLNG), pour le compte de l'armateur Cedar LNG. Le groupe spécialiste du transport et du stockage des gaz liquéfiés réalisera le design des cuves de ce FLNG, qui offrira une capacité totale de 180 000 m3, et intégrer le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par ses soins.

Sidetrade

Le spécialiste des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Smaio

Le spécialiste des outils numériques pour la chirurgie rachidienne complexe dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Spineguard

Spineguard annonce que son chiffre d'affaires consolidé est en augmentation de 14% à taux de change courant (13% à taux de change constant) au deuxième trimestre 2024 sur un an à 1,09 million d'euros, et de 9% à taux de change courant pour le semestre (10% à taux de change constant) sur un an, à 2,44 millions d'euros. La medtech spécialiste du guidage chirurgical pour le placement d'implants osseux prévoit la mise sur le marché au second semestre de trois nouveaux produits innovants munis de sa technologie DSG répondant à des besoins cliniques non satisfaits.

Spineway

Spineway annonce un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2024. La medtech spécialiste des implants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis) souligne qu'elle a poursuivi une croissance exclusivement organique (sans effet périmètre) qui porte le chiffre d'affaires du semestre à 6,5 millions d'euros, soit une croissance de 20% sur un an. Pour rappel, la croissance organique s'établissait déjà à 12% en juin 2023 démontrant la trajectoire positive engagée par le groupe.

Streamwide

Streamwide a annoncé un chiffre d'affaires de 9,3 millions d'euros au premier semestre 2024, en croissance de 10%. " Les revenus du premier semestre 2024 continuent de progresser, portés par la croissance durable, depuis plusieurs exercices consécutifs, de l'activité plateformes de communications et d'activités critiques team on mission et team on the run, dont les revenus atteignent 7 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 5,6 millions d'euros au premier semestre 2023 ", explique le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale communiquera ses résultats du deuxième trimestre.