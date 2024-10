Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Catana: croissance de 10% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Catana Group annonce un chiffre d'affaires de 228,4 millions d'euros, 'une nouvelle fois en croissance, conforme aux objectifs annoncés (+10,1%)' pour son exercice 2023-24, qui 'clôt une décennie exceptionnelle, fruit d'une stratégie claire, constante et opportuniste'.



Il explique que cette croissance a été exclusivement portée par les ventes de bateaux neufs qui représentent 98% de son activité, 'et ce malgré des annulations de commandes conséquentes provenant du segment des loueurs professionnels'.



Sans avoir encore le retour de tous les salons nautiques, le fabricant de navires de plaisance juge que 'la visibilité reste encore insuffisante pour émettre une guidance d'atterrissage pour l'exercice 2024-25'. Il affinera ses anticipations à la fin du premier semestre.





Valeurs associées CATANA GROUP 4,53 EUR Euronext Paris +0,89%