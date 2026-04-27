 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Catalyst Pharma s'envole sur des rumeurs d'intérêts d'Angelini
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 18:42

Selon Bloomberg, l'Italien Angelini Pharma pourrait s'offrir Catalyst Pharma. Après ces rumeurs, à Wall Street, le titre de Catalyst Pharmaceuticals s'est envolé et progresse actuellement de 9,86%, à 30,02 dollars.

Cette entreprise se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments de première classe qui traitent des maladies rares et difficiles à traiter. Son produit commercial phare est le Firdapse, approuvé pour le traitement du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton chez les adultes et les enfants âgés de six à dix-sept ans.

La capitalisation boursière de Catalyst Pharmaceuticals s'élève à 3,34 milliards de dollars.

Valeurs associées

CATALYST PHARMA
29,2700 USD NASDAQ +6,94%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank