 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Catalyst Pharma en hausse après l'annonce selon laquelle l'italien Angelini envisagerait une acquisition
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 19:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O progresse de 7,4 % à 29,40 dollars

** Le laboratoire pharmaceutique italien Angelini Pharma envisage une éventuelle acquisition de Catalyst dans le cadre de sa recherche d'opportunités visant à étendre sa présence à l'échelle mondiale, rapporte Bloomberg News, citant des sources proches du dossier

** Les discussions en sont à un stade préliminaire, précise le rapport, ajoutant qu'Angelini travaille avec des conseillers pour étudier un éventuel rachat de CPRX

** Reuters n'a pas vérifié cette information de manière indépendante

** Le titre affiche une hausse de 27,6 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CATALYST PHARMA
29,2700 USD NASDAQ +6,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank