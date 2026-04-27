Catalyst Pharma en hausse après l'annonce selon laquelle l'italien Angelini envisagerait une acquisition

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27 avril - ** L'action Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O progresse de 7,4 % à 29,40 dollars

** Le laboratoire pharmaceutique italien Angelini Pharma envisage une éventuelle acquisition de Catalyst dans le cadre de sa recherche d'opportunités visant à étendre sa présence à l'échelle mondiale, rapporte Bloomberg News, citant des sources proches du dossier

** Les discussions en sont à un stade préliminaire, précise le rapport, ajoutant qu'Angelini travaille avec des conseillers pour étudier un éventuel rachat de CPRX

** Reuters n'a pas vérifié cette information de manière indépendante

** Le titre affiche une hausse de 27,6 % depuis le début de l'année