Catalyst Pharma en hausse après l'annonce d'un rachat de 4,1 milliards de dollars

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7 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O progressent de 1,3 % à 30,90 dollars avant l'ouverture du marché

** L'italien Angelini Pharma annonce son intention d'acquérir Catalyst Pharmaceuticals dans le cadre d'une opération d' un montant de 4,1 milliards de dollars

** Angelini paiera 31,5 dollars en espèces pour chaque action Catalyst, ce qui représente une prime de 3 % par rapport au dernier cours de clôture de la société

** Catalyst est spécialisée dans le traitement de maladies rares et difficiles à soigner

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 30,8 %