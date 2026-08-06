Castlelake renonce à son offre sur easyJet... qui plonge en Bourse

(Zonebourse.com) - Le fonds d'investissement américain met fin à l'examen d'une éventuelle acquisition de la compagnie aérienne, ce qui provoque une chute d'environ 5% du titre easyJet à Londres. Le fonds Apollo, qui courtise aussi la compagnie depuis des semaines, reste seul en lice et a jusqu'à demain pour se positionner.

Le fonds Castlelake a fait savoir qu'il ne présentera finalement pas d'offre sur la compagnie, après un examen approfondi de cette éventuelle opération.

Pour rappel, le fonds Castlelake avait formulé début juin une offre à 5,60 GBP par action easyJet avant d'enchérir au fil des semaines à 6 GBP, 6,25 GBP, 6,50 GBP puis 6,90 GBP...

C'est alors que le fonds Apollo s'était manifesté avec une offre publique d'achat en numéraire portant sur l'ensemble de son capital, au prix de 7,15 GBP par action.

A la suite de ce retrait, le fonds Castlelake et les personnes agissant de concert avec lui sont soumis aux restrictions du Code britannique des offres publiques (Takeover Code), qui limitent notamment la possibilité de revenir rapidement avec une nouvelle offre.

Le fonds précise toutefois qu'il se réserve le droit de lever ces restrictions dans certains cas, avec l'accord du conseil d'administration d'easyJet.

Désormais seul en lice, Apollo a désormais jusqu'au 7 août 2026 pour annoncer une offre définitive ou renoncer à l'opération, conformément au Code britannique des acquisitions.

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