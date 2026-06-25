Castlelake a accès aux comptes d'easyJet après le rejet d'une nouvelle offre de 6,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la proposition mentionnée au paragraphe 3)

* EasyJet continue de considérer que les offres de Castlelake sous-évaluent la société

* EasyJet fournira à Castlelake des informations commerciales limitées afin d’obtenir une offre plus élevée

* Les règles britanniques en matière d'OPA ont repoussé au 5 juillet la date limite fixée à Castlelake pour présenter une offre ferme

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a rejeté jeudi une quatrième proposition de rachat, revalorisée à 4,93 milliards de livres sterling (6,50 milliards de dollars), émanant de la société d’investissement américaine Castlelake, mais a déclaré qu’elle accorderait à cette dernière un accès limité à des informations commerciales dans l’espoir d’obtenir une offre plus élevée.

"Le conseil d’administration estime que le fait d’accorder à Castlelake l’accès à certaines informations commerciales, comme l’a demandé Castlelake dans la lettre contenant la quatrième proposition, pourrait déboucher sur une offre plus attractive", a déclaré easyJet dans un communiqué. Cette offre de 6,50 livres sterling par action était supérieure à la précédente proposition de Castlelake, qui s’élevait à 6,25 livres sterling par action. Elle se rapproche également du prix de 7 livres sterling par action que les investisseurs d’easyJet espéraient obtenir, selon un article du Financial Times publié la semaine dernière. Le conseil d’administration d’easyJet a rejeté à l’unanimité cette nouvelle proposition, estimant notamment qu’elle continuait à sous-évaluer "de manière substantielle" la société. Castlelake a déclaré espérer pouvoir améliorer encore son offre, compte tenu de l’accès limité aux informations commerciales.

La société américaine a intégré à la structure d’offre le gestionnaire d’actifs new-yorkais Brookfield Asset Management, aux côtés de deux partenaires déjà annoncés: l’ancien directeur général de Malaysia Airlines, Peter Bellew, et Mark Breen, haut dirigeant du secteur. Selon les termes proposés, la structure d’offre serait détenue à 49 % par Castlelake et des co-investisseurs, dont Brookfield Asset Management BAM.N . Les 51 % restants seraient détenus par Bellew et Breen, tous deux ressortissants de l’UE.

Pour conserver une licence d’exploitation européenne, les transporteurs européens doivent, en vertu de la réglementation de l’UE, être détenus et contrôlés majoritairement par des entités de l’UE.

Le délai imparti à Castlelake pour présenter une offre ferme a été prolongé jusqu’au 5 juillet, conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA.

(1 dollar = 0,7590 livre sterling)