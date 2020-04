CAST : CAST - Résultats 2019 et perspectives

En M€ 2019 2018 Variation % Chiffre d'affaires 39,7 37,6 +2,2 +5,8% Résultat Opérationnel (3,7) (4,7) +0,9 -19,6% Résultat Financier (0,3) 0,3 -0,6 na Résultat Net (4,2) (5,4) +1,2 -21,8%

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 3 avril 2020. Les procédures d'audit ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d'émission.

Paris, le 13 avril 2020 :

Les pertes de l'exercice 2019 ont été réduites de 21,8 %, conséquence de la croissance de l'activité (+ 5,8 % à taux de change courant) et d'une évolution maîtrisée des charges opérationnelles (+ 3 %). Il faut noter que les produits constatés d'avance comptabilisés au 31 décembre sont supérieurs de 1,8 M€ au solde enregistré au bilan 2018 et traduisent la progression des affaires facturables sur la fin d'année (abonnements SaaS et maintenances) mais non encore prises en compte dans le chiffre d'affaires. Le résultat financier est lié principalement aux écarts de change, le coût de l'endettement étant resté faible et la charge d'impôt est réduite (0,1 M€). La trésorerie disponible s'élève à 2,2 M€ au 31 décembre 2019 et l'endettement reste limité (1,8 M€). Le poste client nettement plus élevé en fin d'année (25,4 M€ soit + 8,5 M€ par rapport à décembre 2018) a été encaissé partiellement sur le premier trimestre faisant remonter la trésorerie à 6,2 M€ à fin mars (niveau de trésorerie plus élevé qu'à la fin du premier trimestre 2019).

Perspectives 2020 et impact de la crise sanitaire

CAST a initialement bâti un budget 2020 avec une croissance de plus de 20 % nettement profitable s'appuyant sur les dynamiques de marché observées et le fruit des investissements programmés sur la période 2015 - 2019. La crise sanitaire et ses conséquence économiques vont affecter les processus de prises de décision des clients de CAST et ainsi impacter l'activité des prochains mois.

Dans ce climat incertain, l'entreprise a élaboré d'autres scenarii afin de pouvoir faire face à cette crise et à son éventuel durcissement. Toutes les solutions possibles sont étudiées et en cours de mise en œuvre (efficacité opérationnelle, économies, financement...). Même sur la base d'une croissance réduite de moitié, les économies escomptées doivent permettre de maintenir un exercice profitable.

La nature de l'activité a permis d'organiser rapidement le télétravail et toutes les équipes sont opérationnelles et productives. Les produits logiciels de CAST répondent aux besoins des grands groupes qui souhaitent accélérer leur digitalisation (modernisation et adaptation des applications a un monde des affaires de plus en plus « en-ligne », migration vers le cloud, renforcement de la sécurité et de la résilience) et améliorer leur efficacité opérationnelle (meilleure gouvernance IT, réduction des coûts, éradication des sources de perte de temps et d'argent), besoins plus que jamais d'actualité.

Les piliers de l'offre de valeur de CAST (Objectivité, Modernisation et Sécurité/Qualité) devraient devenir encore plus prioritaires pour répondre aux enjeux sous-jacents de cette crise. Il est ainsi raisonnable de penser que les transactions décalées redeviendront rapidement d'actualité dès que la crise sanitaire sera en voie de règlement et que les acteurs économiques auront un peu plus de visibilité.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, le 4 mai 2020 après clôture de la bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

