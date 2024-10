Casinos en ligne: une autorisation encadrée aurait un impact socio-économique positif (Astérès)

(AOF) - "Réguler le marché illégal des casinos en ligne" aura un "impact socio-économique positif". C’est ce qu’affirme le cabinet Astérès dans une étude publiée le 28 octobre. Il estime qu’une harmonisation de la réglementation française avec celle de nos voisins européens pourrait notamment "réduire le coût social de l’addiction aux jeux d’un montant compris entre 689 millions et 2,7 milliards d’euros par an", mais aussi "apporter à l’État jusqu’à 1,3 milliard d’euros de recettes fiscales et sociales annuelles", tout en préservant les activités des casinos physiques.

Pour Astérès, le marché illégal "ne concurrence pas ces segments matures". "Un grand nombre d'études économétriques a démontré que la légalisation des casinos en ligne n'a pas d'impact significatif sur le niveau d'activité et la rentabilité des casinos physiques", est-il précisé. Cette absence de concurrence entre les marchés en ligne et physique "s'expliquerait par le fait que l'expérience produite n'est pas la même, attirant donc des joueurs différents".

"A la suite d'une régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne, plusieurs pays ont été capables de ramener la grande majorité des joueurs illégaux vers des opérateurs légaux", affirment les auteurs de l'étude. Ils citent notamment le cas du Danemark, de la Roumanie, de la République tchèque, de l'Italie et du Royaume-Uni dont le "taux de canalisation" avoisine les 90%. "Les contraintes et obligations pesant sur les opérateurs légaux permettraient alors de réduire la prévalence des joueurs ayant des pratiques excessives", ajoutent-ils.

Commandée par l'Afjel,qui rassemble les professionnels du jeu en ligne, l'étude a été conduite par Pierre Bentata, docteur en économie