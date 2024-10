Casinos en ligne: Bercy lance une concertation

"Cette démarche de co-construction et d'étude d'impact claire est essentielle à mes yeux et je suis convaincu qu'ensemble des solutions qui pourront être intégrées dans le débat budgétaire", a ajouté le ministre.

La nécessité d'assécher l'offre illégale, les trafics et le blanchiment se conjugue avec celle d'assurer la sécurité du consommateur, car les jeux illégaux en ligne "sont associés à des risques d'usurpation d'identité et de fraudes bien documentés" .

(AOF) - Laurent Saint-Martin ministre du Budget et des Comptes publics, lance une concertation sur la légalisation des casinos en ligne. Cette annonce intervient après le retrait de l’amendement initialement porté par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2025. La concertation, qui doit pouvoir se tenir "dès la semaine prochaine", devra aboutir sur un schéma permettant de répondre aux préoccupations du secteur tout en tenant compte des objectifs du gouvernement visant à un renforcement de la fiscalité des jeux de hasard.

