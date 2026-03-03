Casino vise un accord sur sa restructuration financière d'ici fin juin
03/03/2026
Casino indique avoir "pleinement conscience de la nécessité de parvenir à un accord avec ses créanciers sur les termes de la restructuration dans un calendrier contraint".
La société, qui avait annoncé le 18 février le report de la publication de ses résultats annuels, désormais attendus d'ici la fin mars, reste pleinement mobilisée pour aboutir comme initialement prévu, d'ici fin juin 2026, à une solution équilibrée et sécurisée donnant au groupe les moyens financiers de mettre oeuvre son plan Renouveau 2030.
Le distributeur a prévu de rendre publiques, le 5 mars post clôture du marché, les nouvelles propositions formulées par les différentes parties prenantes.
Valeurs associées
|0,2234 EUR
|Euronext Paris
|+1,09%
