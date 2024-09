Le portefeuille global est composé de murs d'hypermarchés et de supermarchés loués aux enseignes Casino, Intermarché, Carrefour et Auchan, ainsi que de lots annexes au sein de ces ensembles immobiliers, certains présentant des potentiels de promotion immobilière.

(AOF) - Faisant suite à la signature en juin 2024 d’un accord avec Tikehau Capital portant sur un portefeuille de 30 actifs immobiliers, le groupe Casino annonce avoir finalisé la cession de 26 d’entre eux, pour un prix net vendeur de plus de 200 millions d’euros, hors compléments de prix ultérieurs. La cession des autres actifs, prévue dans les accords, sera finalisée dans les prochaines semaines, une fois levées les conditions suspensives usuelles.

Casino : vente pour plus de 200 millions d'euros d'immobilier commercial à Tikehau Capital

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.