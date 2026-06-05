Casino signe un accord de principe avec les banques

Le distributeur stéphanois a franchi une marche décisive dans la restructuration de son périmètre Retail. Le groupe a annoncé avoir trouvé un terrain d'entente avec ses principaux partenaires bancaires sur les grands équilibres de ses futurs financements. Un soulagement de court terme pour le management, alors que la validation définitive reste suspendue au calendrier serré du mois de juin.

Les discussions ont permis de converger vers une enveloppe globale de liquidités et de garanties articulée autour de trois piliers majeurs :

- un nouveau crédit de secours (RCF) avec une ligne de crédit renouvelable d'environ 600 millions d'euros va être déployée pour une durée de 5 ans (3 ans fermes après le closing, assortis de 2 ans d'extension optionnelle). Elle viendra remplacer le RCF actuel.

- le maintien des lignes opérationnelles avec les financements existants, à hauteur de 620 MEUR, sont sanctuarisés pour une durée équivalente de 5 ans (3 ans 2 extensions d'un an).

- une nouvelle ligne de garantie grâce à un accord qui a été trouvé pour l'émission d'une garantie à première demande destinée à couvrir les besoins de son alliance aux achats.

Pour Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino, "il s'agit d'une étape déterminante qui doit contribuer à faire converger les différentes parties prenantes et clore les négociations d'ici la fin de ce mois de juin".

Course contre la montre d'ici le 30 juin et décalage de l'AG

Malgré cette avancée, le dossier financier est loin d'être clos. Casino s'est fixé pour objectif de valider la prochaine étape politique et technique d'ici le 30 juin 2026. Ce jalon crucial nécessite encore la finalisation des audits (diligences) en cours, le règlement de points techniques et, surtout, le feu vert officiel des comités de crédit de chaque établissement bancaire. La rédaction de la documentation finale est quant à elle attendue pour le courant du mois de juillet.

Preuve que le groupe navigue toujours en zone de turbulences, Casino a sollicité et obtenu du Tribunal de commerce de Saint-Étienne une prorogation jusqu'au 31 décembre 2026 pour la tenue de son Assemblée générale ordinaire. Cette dernière devait initialement approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.