Casino reporte ses résultats annuels, rendez-vous le 31 mars
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 08:49
Compte tenu des discussions toujours en cours concernant l'adaptation et le renforcement de sa structure financière, le groupe reporte la publication de ses résultats annuels 2025, désormais prévue d'ici au 31 mars 2026.
Valeurs associées
|0,2300 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
A lire aussi
-
Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment. Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique ... Lire la suite
-
Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite
-
Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite
-
Le nombre de création d'entreprises a très légèrement augmenté en janvier par rapport à décembre, progressant de 0,1%, indique mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette stabilisation, tous types d'entreprises confondus ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer