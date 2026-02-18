 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Casino reporte ses résultats annuels, rendez-vous le 31 mars
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 08:49

Casino a indiqué qu'il dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 le 26 février 2026.

Compte tenu des discussions toujours en cours concernant l'adaptation et le renforcement de sa structure financière, le groupe reporte la publication de ses résultats annuels 2025, désormais prévue d'ici au 31 mars 2026.

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,2300 EUR Euronext Paris -0,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    France: inflation de 0,3% sur un an en janvier, confirme l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:47 

    Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment. Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique ... Lire la suite

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Le nombre de créations d'entreprises en France quasi stable en janvier, selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:44 

    Le nombre de création d'entreprises a très légèrement augmenté en janvier par rapport à décembre, progressant de 0,1%, indique mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette stabilisation, tous types d'entreprises confondus ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank