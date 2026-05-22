Casino rembourse les obligations sécurisées Quatrim

Le groupe a annoncé avoir procédé, le 20 mai dernier, à un remboursement de 12,4 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 12,3 millions d'euros de capital et 0,1 million d'euros d'intérêts courus portant sur le capital remboursé.

A l'issue de cette opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 109 millions d'euros.

En outre, la société a indiqué que conformément au contrat d'émission obligataire, 4,5 millions d'euros d'intérêts ont été versés le 7 avril 2026.