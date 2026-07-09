 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Casino : rechute sous 0,2%, enfonce la MM100
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 18:06

C'est un double signal baissier qui s'allume sur Casino : après un long épisode de consolidation latérale de 2 mois entre 0,25EUR (MM200) et 2,05EUR (MM100), voilà que le cours s'enfonce brutalement vers 0,199EUR (l'ex résistance du 11 mars).

La titre sort par le bas d'une configuration en "triangle" et enfonce le seuil médian moyen terme symbolisé par la MM100, ce qui est doublement préoccupant : le prochain support pourrait ne pas se manifester avant la zone des 0,1700EUR.

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,1991 EUR Euronext Paris -4,28%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
75,97 -4,42%
CAC 40
8 326,62 +0,90%
2CRSI
31,8 -1,91%
STELLANTIS
4,671 -0,48%
TOTALENERGIES
68,82 -0,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank