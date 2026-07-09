Casino : rechute sous 0,2%, enfonce la MM100

C'est un double signal baissier qui s'allume sur Casino : après un long épisode de consolidation latérale de 2 mois entre 0,25EUR (MM200) et 2,05EUR (MM100), voilà que le cours s'enfonce brutalement vers 0,199EUR (l'ex résistance du 11 mars).

La titre sort par le bas d'une configuration en "triangle" et enfonce le seuil médian moyen terme symbolisé par la MM100, ce qui est doublement préoccupant : le prochain support pourrait ne pas se manifester avant la zone des 0,1700EUR.