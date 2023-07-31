Casino obtient une dérogation des prêteurs sur les covenants financiers pour fin juin
information fournie par Reuters31/07/2023 à 07:40
31 juillet (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* RENONCIATION À LA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE
* PRÉCISE AVOIR OBTENU UNE DÉROGATION DES PRÊTEURS AU TITRE DU CRÉDIT RENOUVELABLE (RCF) POUR DÉCLARER TOUT REMBOURSEMENT ANTICIPÉ FONDÉ SUR DES CAS DE DÉFAUT RÉSULTANT DIRECTEMENT DU NON-RESPECT DES COVENANTS FINANCIERS AU 30 JUIN 2023 (ET NON AU 30 SEPTEMBRE 2023, COMME ANNONCÉ LE 28 JUILLET 2023)
* A NOTER QUE LA DEMANDE FAITE PAR LES CONCILIATEURS AUX PRÊTEURS VISAIT ÉGALEMENT À OBTENIR UNE RENONCIATION À UN ÉVENTUEL CAS DE DÉFAUT AU TITRE DES COVENANTS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2023
* LE GROUPE PRÉCISE QUE L'EFFICACITÉ DE CETTE RENONCIATION EST SUBORDONNÉE À LA SATISFACTION DE CERTAINES CONDITIONS, NOTAMMENT LA DÉLIVRANCE PAR LE GROUPE AUX PRÊTEURS AU TITRE DU RCF DE CERTAINES CONFIRMATIONS ET RÉGULARISATIONS ET DE CERTAINES INFORMATIONS
Texte original sur Eikon ID:nGNE7BNVfV Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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