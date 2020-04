Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino-Les ventes accélèrent au T1 avec l'alimentaire en France Reuters • 23/04/2020 à 20:02









(Complété avec précisions, déclarations) par Dominique Vidalon PARIS, 23 avril (Reuters) - Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une accélération de sa croissance au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros, gonflé par l'explosion de la demande alimentaire en France sur fond de confinement dû au nouveau coronavirus et par une solide performance au Brésil. Le distributeur, qui a renoncé le mois dernier à ses objectifs annuels en raison des incertitudes provoquées par la pandémie de coronavirus, a déclaré que le confinement de la population en France depuis le 17 mars avait entraîné une "hausse sans précédent" de la demande pour les produits alimentaires, notamment dans ses magasins de proximité et en ligne. Le directeur financier David Lubek a déclaré lors d'une conférence avec des analystes s'attendre à ce que cette tendance perdure, même après la levée progressive du confinement à partir du 11 mai. "Il est probable que la demande pour la distribution alimentaire restera à des niveaux élevés", a-t-il dit. Au cours des quatre dernières semaines au 20 avril, la croissance a atteint 24% en moyenne chez Franprix, les supermarchés Casino et la "proximité" et elle a été à trois chiffres dans le commerce alimentaire en ligne, a souligné Casino dans un communiqué. Le groupe, qui a entrepris de céder des actifs pour réduire une dette qui inquiète certains investisseurs, a connu au premier trimestre une croissance de ses ventes hors carburant, à périmètre et changes constants, de 6,4%, contre 1,6% sur les trois derniers mois de 2019. En France, ses ventes ont atteint 3,885 milliards d'euros, soit une hausse de 5,8% à magasins constants. Si les magasins de proximité et le commerce en ligne ont été dynamiques, la performance a été plus modeste pour les hypermarchés avec une croissance de 1,5% dont 2,9% dans l'alimentaire. En Amérique latine, où Casino contrôle le brésilien Grupo Pao de Acucar PCAR4.SA , le chiffre d'affaires a grimpé de 8,5% en données comparables et de 14% en organique sur le trimestre. Dans le cadre de ses efforts de désendettement, Casino a annoncé en mars la cession à l'allemand Aldi de 567 magasins Leader Price en France, ainsi que trois entrepôts, pour une valeur d'entreprise de 735 millions d'euros. Le groupe contrôlé par Jean-Charles Naouri a déclaré jeudi que les travaux préparatoires à la finalisation de cette opération avaient été engagés et suivaient leur cours. (version française Bertrand Boucey)

