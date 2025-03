Casino: fin du partenariat avec le groupe Magne information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 15:32









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce la rupture du contrat de partenariat existant qui le liait au groupe Magne.



Cette décision s'inscrit pleinement dans la volonté du nouveau Casino

de privilégier la rentabilité plutôt que la recherche de parts de marché à tout prix.



Concrètement, 83 épiceries situées dans le quart sud-est de la France sortiront du périmètre du groupe Casino à compter du 1er avril 2025, soit environ 1% de son parc total.



L'attractivité du groupe Casino repose sur ses concepts de magasins différenciants, la qualité de ses produits et une logistique de précision, ainsi que sur ses contrats de franchises et partenariats uniques.



Tout en restant fidèle à une stratégie qui privilégie la rentabilité, Casino entend poursuivre le développement et la consolidation de son réseau de proximité en s'associant avec des partenaires qui partagent ses ambitions en matière de qualité et d'excellence opérationnelle.









