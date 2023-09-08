Casino fait le point sur les délais de grâce relatifs aux obligations
information fournie par Reuters08/09/2023 à 12:43
8 septembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* POINT SUR LES DÉLAIS DE GRÂCE RELATIFS AUX OBLIGATIONS ÉMISES PAR LE GROUPE CASINO
* S'AGISSANT DES OBLIGATIONS HIGH YIELD NON SÉCURISÉES ÉMISES PAR CASINO, À MATURITÉ 2026 ET 2027 LE GROUPE COMMUNIQUERA À RÉCEPTION DE LA DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
* S'AGISSANT DES OBLIGATIONS EMTN À MATURITÉ 20261 ET DES TSSDI ÉMIS EN 2005 : L'AUDIENCE A ÉTÉ REPORTÉE AU 10 OCTOBRE 2023
* LE GROUPE COMMUNIQUERA DANS LA FOULÉE DE CETTE AUDIENCE LORSQUE LA DÉCISION SERA RENDUE
* DANS L'INTERVALLE, TOUTE OBLIGATION DE PAIEMENT AU TITRE DES INSTRUMENTS CONCERNÉS RESTE SUSPENDUE PROVISOIREMENT
* LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A OCTROYÉ LES DÉLAIS DE GRÂCE SOLLICITÉS PAR LE GROUPE RELATIVEMENT AUX OBLIGATIONS ÉMISES PAR MONOPRIX EXPLOITATION ET CE JUSQU'À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE CONCILIATION
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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