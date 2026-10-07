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Wall Street en hausse, du répit avant la saison des résultats
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 07:26

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Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

La Bourse de New ‌York a fini en hausse mardi, avec des records du S&P-500 et du Nasdaq, alors que les prix du pétrole se sont stabilisés et ​que les rendements obligataires ont diminué, rassurant un peu les investisseurs et leur permettant de se tourner vers la saison des résultats trimestriels qui approche.

L'indice Dow Jones a gagné 0,49%, ou 253,14 points, à 51.521,04 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 45,00 points, soit 0,58%, à 7.818,95 ​points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 122,48 points (0,45%) à 27.599,79 points.

Un rapport du département américain du Commerce publié dans la journée montre que le déficit commercial des Etats-Unis ​s'est amplifié plus qu'attendu en août, pour atteindre un pic inédit, sous ⁠l'effet de la hausse des importations en raison d'une demande interne robuste qui pourrait nourrir les pressions inflationnistes.

Malgré tout, selon des ‌données FedWatch de CME, les marchés financiers misent désormais à 19,4% seulement sur une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) lors de sa réunion d'octobre après le resserrement monétaire opéré le mois dernier.

La perspective de voir ​la banque centrale américaine relever ses taux a ‌été alimentée par la flambée des prix du pétrole, dans le contexte de guerre entre les ⁠Etats-Unis et l'Iran, avec la crainte de répercussions plus larges sur les prix.

Toutefois, les craintes à l'égard de l'approvisionnement en pétrole se sont apaisées avec l'accord conclu par le G7 pour libérer des réserves - une annonce qui a contribué à stabiliser les prix du WTI et du Brent.

Cela ⁠a également engendré "une baisse des ‌rendements obligataires car (quand les prix du pétrole se stabilisent ou diminuent), il y a moins d'anxiété à propos de ⁠l'inflation, ce qui favorise ensuite la hausse du marché des actions", a commenté Oliver Pursche, vice-président de Wealthspire Advisors, à New York. "C'est ce ‌qui a rythmé le marché ces deux dernières semaines", a-t-il ajouté.

A une semaine du coup d'envoi de la saison des ⁠résultats, qui sera donné mardi prochain par plusieurs groupes financiers américains de premier plan, les analystes ⁠s'attendent à une hausse d'environ 30% ‌des chiffres d'affaires des entreprises du S&P-500 au troisième trimestre, montrent des données LSEG.

Un bond de près de 115% des résultats des firmes énergétiques ​est attendu, selon LSEG, ainsi qu'une hausse de plus de 66% pour ‌les résultats des groupes technologiques.

Presque tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le vert ce mardi.

Côté valeurs, à noter, Marvell Technology a pris 5,8% après avoir ​revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2028, citant une forte demande pour les puces qu'il conçoit destinées aux 'data centers'.

AMD a terminé en hausse de 2,8% après que sa directrice générale Lisa Su a déclaré que le fabricant de semiconducteurs ⁠prévoyait d'augmenter de manière significative ses livraisons l'an prochain afin de répondre à la demande croissante pour l'intelligence artificielle (IA).

Option Care Health a grimpé de 32,7% après que McKesson et Clayton Dubilier & Rice sont convenus de racheter le groupe pour un montant de 5,8 milliards de dollars incluant sa dette.

(version française Jean Terzian)

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