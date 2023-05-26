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Casino et le Groupement Les Mousquetaires signent un protocole pour étendre le champ de leurs partenariats
information fournie par Reuters26/05/2023 à 07:17

26 mai (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* SIGNE AVEC LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES UN PROTOCOLE POUR ÉTENDRE LE CHAMP DE LEURS PARTENARIATS ET OPTIMISER LEURS RÉSEAUX RESPECTIFS

* DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS: ALLIANCE AUX ACHATS DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES DE MARQUE DISTRIBUTEUR

* LES GROUPES PROLONGENT DE DEUX ANNÉES LA DURÉE DE LEURS ALLIANCES ACTUELLES JUSQU’EN 2028

* DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS: ACCORD D’APPROVISIONNEMENT AUPRÈS DES FILIÈRES MARÉE ET BOUCHERIE DU GROUPEMENT LESMOUSQUETAIRES

* CESSION AU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES D’UN ENSEMBLE DE POINTS DE VENTE ISSUS DU PÉRIMÈTRE CASINO FRANCE REPRÉSENTANT ENVIRON 1,05 MD D’EUROS DE CA HT

* GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES S’EST ENGAGÉ (PROMESSE D’ACHAT) À ACQUÉRIR AUPRÈS DU GROUPE CASINO, SI CELUI-CI EN FAIT LA DEMANDE, UN VOLUME COMPLÉMENTAIRE DE MAGASINS REPRÉSENTANT €461 MLNS DE CA HT

* PREMIERES CESSIONS AURONT LIEU D'ICI LA FIN DE CETTE ANNÉE

* GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES PARTICIPERA ÉGALEMENT, DANS DES CONDITIONS DE PARTICIPATION MINORITAIRE, AU FUTUR TOUR DE TABLE DU GROUPE CASINO, AVEC UN INVESTISSEMENT EN FONDS PROPRES À HAUTEUR DE 100 M€

Texte original: https://tinyurl.com/4exznj5j Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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