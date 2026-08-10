Casino en discussions avec ses créanciers Quatrim

Dans un point sur la gestion de son endettement, le distributeur alimentaire Casino indique avoir engagé des discussions avec les créanciers Quatrim dans le cadre de son projet d'adaptation et de renforcement de sa structure financière.

Par ailleurs, le groupe rappelle que ses prêteurs TLB ont engagé, le 6 août, devant le tribunal des activités économiques de Paris, une action en résolution du plan de sauvegarde du 26 février 2024, sur la base notamment du cas de défaut lié à l'entrée en discussions avec ses créanciers.

Casino entend faire valoir ses droits dans le cadre de cette action devant le tribunal, qui aura également à se prononcer sur le projet de modification des plans de sauvegarde accélérée qui lui sera soumis d'ici quelques semaines, ainsi que sur la demande d'homologation des protocoles de conciliation déposés le 5 août.