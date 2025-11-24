Casino détaille son plan 'Renouveau 2030', veut renforcer sa structure financière

Casino CASP.PA a présenté lundi son plan "Renouveau 2030" et annoncé que son actionnaire majoritaire avait entamé des négociations avec ses créanciers afin de restructurer sa dette de 1,4 milliard d'euros.

France Retail Holdings (FRH) serait prêt à garantir une augmentation de capital de 300 millions d'euros afin de financer son plan de redressement à l'horizon 2030, a indiqué le distributeur français dans un communiqué.

Si ce plan est approuvé par les créanciers, il s'agirait de la deuxième restructuration de dette de Casino en moins de deux ans.

Casino, qui avait annoncé fin octobre sa décision de prolonger son plan stratégique "Renouveau 2028" de deux ans, vise désormais à horizon 2030 un volume d’affaires TTC à 15,8 milliards d'euros et un Ebitda ajusté après loyers payés à 644 millions d'euros.

Il anticipe également des économies additionnelles de plus de 150 millions d'euros sur 2029-2030, des capex nets cumulés de 1,7 milliard d'euros sur 2025-2030, ainsi qu'un cash-flow libre1 de 286 millions d'euros.

Le groupe détenteur des enseignes Monoprix, Franprix et Naturalia, se disant fort de la bonne exécution de son plan, a déclaré confirmer ses objectifs financiers 2028 initiaux, comprenant une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires HT sur 2024-2028 à +0,8%.

En 2023, Casino avait frôlé la cessation de paiements après des années d'acquisition financées par de la dette sous la direction de Jean-Charles Naouri.

Désormais contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le groupe a procédé à une restructuration profonde et à un plan social avec plus de 3.000 suppressions de postes.

Le distributeur a renoué en octobre avec la croissance à l'occasion de la publication de ses résultats au troisième trimestre, pour la première fois depuis sa vaste restructuration financière.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Dominique Vidalon, édité par Kate Entringer)