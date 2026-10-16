Casino : Daniel Kretinsky proche d'un accord avec les créanciers

Daniel Kretinsky serait sur le point de conclure un accord définitif avec les créanciers historiques de Casino, mettant potentiellement fin à près d'un an de bras de fer autour de la restructuration financière du distributeur, selon Les Echos. L'homme d'affaires tchèque envisagerait notamment de racheter leur participation d'environ 30% au capital du groupe. Casino n'a, pour l'heure, fait aucun commentaire officiel.

L'opération permettrait également de réduire significativement l'endettement du distributeur. La dette brute historique serait ainsi ramenée à 800 millions d'euros, soit une diminution de plus de 600 millions d'euros, grâce notamment à une augmentation de capital soutenue par Daniel Kretinsky et à une baisse des coûts de financement.

Plusieurs étapes restent néanmoins à franchir, notamment la finalisation des modalités de l'accord, le vote des différentes classes de parties affectées et l'approbation judiciaire du plan de sauvegarde modifié.

Pour AlphaValue, la conclusion d'un accord définitif constituerait une évolution favorable pour les perspectives opérationnelles et financières de Casino. Elle permettrait notamment de réduire le risque d'une exigibilité anticipée de la dette et de donner davantage de latitude à la direction

pour poursuivre le redressement de Monoprix et Franprix.

Le bureau d'études souligne toutefois que les actionnaires minoritaires restent exposés à un risque de dilution massive dans le cadre de l'augmentation de capital envisagée. Le prix proposé aux créanciers pour le rachat de leurs titres constituera un point de référence important, sans garantir pour autant un traitement équivalent aux actionnaires individuels.

Ce vendredi, en fin de matinée, l'action Casino reculait de 0,65% et de 26% depuis le début de l'année.