Casino change de nom

Casino annonce son changement de nom pour devenir "Plesio", une nouvelle identité destinée à affirmer son positionnement dans le commerce de proximité, tout en conservant les noms et les identités de ses sept marques (Monoprix, Casino, Spar, Vival, Cdiscount, Franprix et Naturalia).

"Plesio, qui signifie 'proximité' en grec, a été choisi pour fédérer les sept marques autour du projet du groupe. Simple, court et facile à retenir, ce nom évoque le plaisir de faire du commerce, d'accueillir et de rendre service", explique le distributeur alimentaire.

Selon lui, ce nouveau nom permet de distinguer clairement le groupe de la marque Casino, qui poursuit son histoire avec ses points de vente, ses clients et son ancrage territorial. "Cette nouvelle identité fédère des marques qui ont chacune leur positionnement et leur manière de faire vivre la proximité", poursuit-il.

Le groupe met à leur disposition des moyens et des expertises partagés pour accélérer le déploiement de leurs concepts, la rénovation des points de vente ainsi que le développement de la restauration à emporter et des services. Il renforce également son rôle de franchiseur en accompagnant ses commerçants franchisés.

La nouvelle identité sera progressivement déployée sur les supports de communication interne et externe du groupe. Le changement de dénomination sociale sera soumis à l'approbation formelle des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, courant 2027.