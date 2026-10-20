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Casino change de nom et devient Plesio
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 12:23

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Le groupe de distribution français Casino CASP.PA a annoncé mardi se renommer Plesio, une nouvelle identité pour "affirmer son positionnement dans le commerce de proximité", selon un communiqué.

"Avec cette nouvelle identité, Plesio, nous franchissons une nouvelle étape pour développer le groupe autour d'une conviction : l'avenir du commerce, c'est la proximité", déclare Philippe Palazzi, directeur général de Plesio, dans ce communiqué.

Le groupe précise que Plesio veut dire "proximité" en grec.

Le changement de dénomination sociale, qui ne concerne pas les sept marques du groupe - Monoprix, Casino, Spar, Vival, Cdiscount, Franprix et Naturalia - sera soumis à l’approbation formelle des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, courant 2027.

(Rédigé par Etienne Breban)

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1 commentaire

  • 12:42

    On est devenu des malades de la communication ...... comme si ça allait tout changer !!! Il serait temps que le monde occidental et son "élite" (??) en reviennent aux fondamentaux de toute catégorie.

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