Casino: cession des parts de Trinity dans FRH réalisée information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Casino fait part de la réalisation du transfert par Trinity, dont la société de gestion est Attestor, à EPEI III (société contrôlée par Daniel Křetínský) de sa participation de 7,65% dans France Retail Holdings (FRH), en application du contrat signé le 19 novembre 2024.



Il en résulte la sortie de Trinity et d'Attestor du concert formé avec, entre autres, EPEI et Fimalac vis-à-vis de Casino, et la perte des droits de Trinity au titre du pacte d'actionnaires conclu avec EPEI et Fimalac.



Thomas Doerane a ainsi démissionné de son mandat de censeur au sein du conseil d'administration et du comité stratégique de Casino. La détention de FRH dans Casino reste inchangée à 53,04% du capital. Trinity détient directement 10,05% du capital de Casino.





