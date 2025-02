Casino: cession des parts dans Infinity Advertising information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 09:38









(CercleFinance.com) - À la suite de la redéfinition de leur alliance aux achats, Casino et le Groupement Mousquetaires annoncent réorganiser l'actionnariat de leur filiale Retail Media, Infinity Advertising, dont le Groupement Mousquetaires devient ainsi l'actionnaire unique.



Ce dernier rachète en effet les parts de RelevanC, filiale de Casino, dans Infinity Advertising, société commune créée en septembre 2021 et chargée de commercialiser en France une offre Retail Media auprès des fournisseurs alimentaires et de leurs agences media.



Le groupe de distribution alimentaire précise cependant qu'Infinity Advertising continuera de commercialiser les services de Retail Media pour Monoprix, Franprix, Casino et Intermarché, et d'exploiter, entre autres, les technologies de RelevanC.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,86 EUR Euronext Paris +0,13%