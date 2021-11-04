Casino - CA en hausse de 1% en comparable au T3 à €7,7 mds
information fournie par Reuters04/11/2021 à 18:01
4 novembre (Reuters) - Casino CASP.PA annonce jeudi:
* UN CA AU T3 DE EUR 7,73 MDS EN PROGRESSION COMPARABLE DE +1,0%
* EN FRANCE RETAIL,ÉVOLUTION DU CA COMPARABLE EN AMÉLIORATION DE +4,1 PTS PAR RAPPORT AU T2
* PERSPECTIVES 2021 FRANCE: OBJECTIF DE 750 OUVERTURES DE MAGASINS DE PROXIMITÉ SÉCURISÉES D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE (FRANPRIX, VIVAL, NATURALIA, LE PETIT CASINO…)
* PERSPECTIVES 2021 FRANCE: LES PRÉCÉDENTSOBJECTIFS COMMUNIQUÉS PAR LE GROUPE CASINO SUR LE PÉRIMÈTRE FRANCE Y COMPRISCNOVA NE SONT PLUS D’ACTUALITÉ
* LE GROUPE FORMULE DÉSORMAIS SA GUIDANCE SUR LE PÉRIMÈTRE DES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION EN FRANCE,SUR LEQUEL IL CONFIRME, COMME ANNONCÉ DANS LA COMMUNICATION DU 29 JUILLET,VISER UNE PROGRESSION DE L’EBITDA POUR 2021
* A DATE LE GROUPE N’ANTICIPE PAS D’EFFET SIGNIFICATIF DE L’INFLATION SUR L’ANNÉE 2021
* CONFIRME POURSUIVRE SON PLAN DE CESSION DE 4,5 MDS D'EUROS EN FRANCE, DONT 3,1 MDSD'EUROS ONT ÉTÉ SIGNÉS OU SÉCURISÉS À DATE
* DES MESURES ONTÉTÉ PRISES POUR LIMITER LES RISQUES DE PÉNURIES LIÉS AUX CONTRAINTES LOGISTIQUES, A DATE LE GROUPE N’ANTICIPE PAS D’EFFET SIGNIFICATIF SUR L’ANNÉE 2021
* EN FRANCE, AU 30SEPTEMBRE LA DETTE FINANCIÈRE BRUTE INCLUT 312 M€ DE BILLETS DE TRÉSORERIE ET650 M€ DE LIGNES DE CRÉDIT TIRÉES
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