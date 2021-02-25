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Casino-CA 2020, en baisse, s'établit à 31,91 milliards d'euros
Reuters25/02/2021 à 08:11

25 février (Reuters) - CASINO CASP.PA

* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 EUR 31,91 MDS CONTRE EUR 34,65 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET NORMALISÉ PART DU GROUPE EN 2020 EUR 268 MNLS CONTRE EUR 196 MLNS IL Y A UN AN

* EBITDA EN 2020 EUR 2,74 MDS CONTRE EUR 2,64 MDS IL Y A UN AN

* À FIN 2020, LE MONTANT TOTAL DES CESSIONS D'ACTIFS NON STRATÉGIQUES FINALISÉES S'ÉLÈVE À 2,8 MDS D'EUROS DEPUIS JUILLET 2018

* PROPOSERA DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDE AU TITRE DE 2020

* CONFIRME L'OBJECTIF DU PLAN DE CESSION DE 4,5 MDS D'EUROS

* LE MONTANT CUMULÉ DES RACHATS OBLIGATAIRES EFFECTUÉS EN 2020 S'ÉLÈVE À 1,4 MDS D'EUROS

* DETTE FINANCIÈRE NETTE APRÈS IFRS 5 GROUPE EN 2020 EUR 3,91 MDS CONTRE EUR 4,06 MDS IL Y A UN AN

* ENTRE JUIN ET DÉCEMBRE, LES ÉCHÉANCES OBLIGATAIRES DE MATURITÉ 2021 À 2023 ONT ÉTÉ RÉDUITES À 0,2 MDS D'EUROS

* POUR 2021 EN FRANCE: POURSUITE DE LA CROISSANCE DE L'EBITDA

* POUR 2021 EN FRANCE: PROGRESSION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ET DU CASH-FLOW LIBRE

* POUR 2021 EN FRANCE: NETTE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ DANS LA CONTINUITÉ DU S2 2020

* POUR 2021 EN FRANCE: POURSUITE DE LA RÉDUCTION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

* POUR 2021 EN FRANCE: EXPANSION SUR LES FORMATS DE PROXIMITÉ, L'E-COMMERCE ALIMENTAIRE, PEU CONSOMMATEURS DE CAPEX

* EN 2020, FCF HORS CESSIONS GROUPE S'ÉLÈVE À 407 MLNS D'EUROS CONTRE 103 MLNS D'EUROS IL Y A UN AN

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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1 commentaire

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  • cgidavid
    08:24

    Ridicule regardez à magasins comparable

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