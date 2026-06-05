Casino-Avancées sur le projet de renforcement de la structure financière, prorogation de l’AG

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* AVANCÉES SUR LE PROJET D'ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE
* REPORT DU DÉLAI DE RÉUNION DE L'AG ORDINAIRE ANNUELLE
* UN NOUVEAU RCF D'UNE DURÉE DE 5 ANS SE SUBSTITUANT À L'ACTUEL RCF, POUR UN MONTANT D’ENVIRON 600 MLNS D'EUROS
* LE MAINTIEN DE FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS EXISTANTS D'UN MONTANT D’ENVIRON 620 MLNS D’EUROS POUR UNE DURÉE DE 5 ANS
* UNE NOUVELLE LIGNE DE GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE POUR LES BESOINS DE L'ALLIANCE AUX ACHATS
* A POUR OBJECTIF DE FRANCHIR LA PROCHAINE ÉTAPE DE SES DISCUSSIONS AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES D'ICI LE 30 JUIN
* OBJECTIF DE FINALISER LA DOCUMENTATION BANCAIRE AFFÉRENTE À CES FINANCEMENTS AU COURS DU MOIS DE JUILLET
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(Rédaction de Gdansk)
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