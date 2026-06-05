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Casino-Avancées sur le projet de renforcement de la structure financière, prorogation de l’AG
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 18:19

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* AVANCÉES SUR LE PROJET D'ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

* REPORT DU DÉLAI DE RÉUNION DE L'AG ORDINAIRE ANNUELLE

* UN NOUVEAU RCF D'UNE DURÉE DE 5 ANS SE SUBSTITUANT À L'ACTUEL RCF, POUR UN MONTANT D’ENVIRON 600 MLNS D'EUROS

* LE MAINTIEN DE FINANCEMENTS OPÉRATIONNELS EXISTANTS D'UN MONTANT D’ENVIRON 620 MLNS D’EUROS POUR UNE DURÉE DE 5 ANS

* UNE NOUVELLE LIGNE DE GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE POUR LES BESOINS DE L'ALLIANCE AUX ACHATS

* A POUR OBJECTIF DE FRANCHIR LA PROCHAINE ÉTAPE DE SES DISCUSSIONS AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES D'ICI LE 30 JUIN

* OBJECTIF DE FINALISER LA DOCUMENTATION BANCAIRE AFFÉRENTE À CES FINANCEMENTS AU COURS DU MOIS DE JUILLET

Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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