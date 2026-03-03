Casino annoncera le 5 mars les propositions des parties prenantes sur sa structure financière

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* POINT D'INFORMATION SUR LE PROJET D'ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE
* A INFORMÉ LE MARCHÉ DES OFFRES ET PROJETS PRÉSENTÉS PAR LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES DANS LE CADRE DES DISCUSSIONS RELATIVES À L'ÉVOLUTION DE SA STRUCTURE FINANCIÈRE
* LES DISCUSSIONS INTERVENUES À CE STADE TRADUISENT UN RÉEL INTÉRÊT DES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES POUR INJECTER UN MONTANT DE FONDS PROPRES SIGNIFICATIF
* RENDRA PUBLIC LE 5 MARS POST CLÔTURE DU MARCHÉ LES NOUVELLES PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES
Texte original nGNE9Dl9MR Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
