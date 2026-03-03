 Aller au contenu principal
Casino annoncera le 5 mars les propositions des parties prenantes sur sa structure financière
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 08:10

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* POINT D'INFORMATION SUR LE PROJET D'ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE

* A INFORMÉ LE MARCHÉ DES OFFRES ET PROJETS PRÉSENTÉS PAR LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES DANS LE CADRE DES DISCUSSIONS RELATIVES À L'ÉVOLUTION DE SA STRUCTURE FINANCIÈRE

* LES DISCUSSIONS INTERVENUES À CE STADE TRADUISENT UN RÉEL INTÉRÊT DES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES POUR INJECTER UN MONTANT DE FONDS PROPRES SIGNIFICATIF

* RENDRA PUBLIC LE 5 MARS POST CLÔTURE DU MARCHÉ LES NOUVELLES PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

Valeurs associées

CASINO GUICHARD PER
0,2210 EUR Euronext Paris 0,00%
