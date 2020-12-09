Casino annonce le lancement d'une opération pour renforcer sa liquidité jusqu'à fin 2023
Reuters•09/12/2020 à 08:54
9 décembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA
CASP.PA :
* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OPÉRATION VISANT À RENFORCER SA LIQUIDITÉ JUSQU'À FIN 2023, DIMINUER LE MONTANT DE SA DETTE OBLIGATAIRE ET EN ALLONGER LA MATURITÉ MOYENNE
* L'OPÉRATION COMPREND UN ABONDEMENT CIBLE DE 200 MILLIONS D'EUROS DU PRÊT À TERME (TERM LOAN B) DE MATURITÉ 2024 INITIALEMENT SOUSCRIT EN NOVEMBRE 2019
* L'OPÉRATION COMPREND LE LANCEMENT POTENTIEL D'UN INSTRUMENT DE DETTE NON-SÉCURISÉE DE MATURITÉ JANVIER 2026 D'UNE TAILLE CIBLE DE 300 MILLIONS D'EUROS
* L'OPÉRATION COMPREND UNE OFFRE DE RACHAT SUR LES SOUCHES NON SÉCURISÉES DE MATURITÉS 2021, 2022, 2023, 2024 ET 2025 POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 1,2 MILLIARD D'EUROS
* LA FINALISATION DE CES OPÉRATIONS EST ATTENDUE DANS LES PROCHAINES SEMAINES
* LES FONDS LEVÉS ET ÉVENTUELLEMENT NON UTILISÉS AU TERME DE L'OFFRE DE RACHAT SERONT VERSÉS SUR LE COMPTE SÉQUESTRE DÉDIÉ AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Gdansk Newsroom)
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