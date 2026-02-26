Casino affiche une activité quasi-stable en 2025, en attendant le refinancement
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 08:48
Le groupe Casino a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 8,26 MdsEUR, en progression de 0,5% en données comparables, mais en recul de -2,5% en données publiées, pénalisé par un effet calendaire défavorable et par la réduction du parc de magasins.
Dans un contexte marqué en fin d'année par un recul des ventes de produits festifs sur le marché français, les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino, Spar, Vival, Naturalia) affichent une activité globalement stable au quatrième trimestre et une croissance annuelle de 0,7% en comparable.
La principale inflexion de l'exercice provient de Cdiscount. La plateforme enregistre au quatrième trimestre une croissance de chiffre d'affaires de 3,7%, sa première hausse trimestrielle depuis le troisième trimestre 2021. Sur l'ensemble de l'année, le recul est limité à -0,7% en comparable, alors que le volume d'affaires global (GMV) progresse de 3,5%.
Casino précise que, compte tenu de la poursuite des négociations en cours concernant son refinancement, la date de publication des résultats 2025 n'est pas encore arrêtée. L'annonce aura lieu d'ici au 31 mars et sera accompagnée d'une conférence téléphonique.
Valeurs associées
|0,2398 EUR
|Euronext Paris
|+1,61%
