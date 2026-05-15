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information fournie par AOF 15/05/2026 à 08:35

(Zonebourse.com) - Dans le cadre de son projet de renforcement et d'adaptation de sa structure financière, le distributeur a indiqué poursuivre les discussions engagées avec ses créanciers financiers au niveau de plusieurs entités du groupe.

Afin de faciliter la conclusion d'un accord global dans un cadre homogène, Casino a sollicité l'ouverture de procédures de conciliation pour plusieurs de ses sociétés auprès du président du Tribunal des activités économiques de Paris. Ces procédures seraient ouvertes pour une durée initiale de quatre mois, pouvant être prolongée d'un mois supplémentaire.

Le groupe précise que la désignation de la SCP BTSG, représentée par Maître Marc Sénéchal, est envisagée en qualité de conciliateur pour certaines entités, tandis que la SCP CBF Associés, représentée par Maître Lou Fréchard, a été sollicitée pour la société Quatrim.

La société prévoit également de demander l'accord des porteurs d'obligations high yield de Quatrim concernant l'ouverture des procédures de conciliation de Quatrim et de Monoprix SAS, respectivement emprunteuse et garante de ces obligations.

Casino souligne que ces procédures, dans la continuité de celles ouvertes début mars, concernent uniquement la dette financière des sociétés visées. Elles n'auront aucune incidence sur les relations avec les partenaires opérationnels, notamment les fournisseurs, ni sur les salariés. Les activités opérationnelles doivent se poursuivre normalement, conformément aux priorités stratégiques du groupe.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 08:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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