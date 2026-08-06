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Carvolix sécurise 30 millions d'euros de financement structuré par emprunt pour accélérer sa croissance
information fournie par Boursorama CP 06/08/2026 à 07:45
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Communiqué de presse CARVOLIX

Carvolix sécurise 30 millions d'euros de financement structuré par emprunt pour accélérer sa croissance.

• Financement structuré en 4 tranches, avec un tirage initial immédiat de 10 millions d'euros et une deuxième tranche de 10 millions d'euros conditionnée à l'autorisation FDA du robot Tavipilot.
• Financement par emprunt apporté par Claret Capital, fonds de dette spécialisé européen de premier plan disposant d'une expérience significative dans les sciences de la vie.
• Le financement comprend des obligations convertibles et des bons de souscription d'actions assortis d'un mécanisme anti-dilution destiné à aligner les intérêts de Claret Capital et de la Société.
• Les fonds seront utilisés pour soutenir la croissance de la Société dans ses efforts de commercialisation, d'industrialisation et d'accès au marché pour Tavipilot et Kalios.

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5,9400 EUR Euronext Paris 0,00%

1 commentaire

  • 08:32

    Une très bonne nouvelle d’ici le retour de la FDA. Tout le porte feuille de Carvolix est financé! On patiente.

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