Communiqué de presse CARVOLIX



Carvolix sécurise 30 millions d'euros de financement structuré par emprunt pour accélérer sa croissance.



• Financement structuré en 4 tranches, avec un tirage initial immédiat de 10 millions d'euros et une deuxième tranche de 10 millions d'euros conditionnée à l'autorisation FDA du robot Tavipilot.

• Financement par emprunt apporté par Claret Capital, fonds de dette spécialisé européen de premier plan disposant d'une expérience significative dans les sciences de la vie.

• Le financement comprend des obligations convertibles et des bons de souscription d'actions assortis d'un mécanisme anti-dilution destiné à aligner les intérêts de Claret Capital et de la Société.

• Les fonds seront utilisés pour soutenir la croissance de la Société dans ses efforts de commercialisation, d'industrialisation et d'accès au marché pour Tavipilot et Kalios.