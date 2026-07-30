Carvana s'effondre après des prévisions décevantes concernant son bénéfice de base

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30 juillet - ** L'action du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N recule de 8,8% à 60,49 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un résultat opérationnel annuel inférieur aux estimations, sous la pression d’une offre réduite de véhicules d’occasion récents

** La société prévoit un bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 2,7 et 3,0 milliards de dollars, le point médian de cette fourchette étant inférieur à l'estimation des analystes, qui s'élève à 2,97 milliards de dollars

** Au deuxième trimestre, les ventes au détail ont progressé de 38% par rapport à l'année précédente, à 197 325 unités, tandis que le chiffre d'affaires de la même période est passé de 4,84 milliards de dollars à 7,38 milliards de dollars

** “CVNA suit une trajectoire parfois semée d’embûches, mais néanmoins fiable, vers des millions d’unités par an avec des niveaux de rentabilité supérieurs à ceux du marché, ce dont les investisseurs restent sceptiques” – RBC Capital Markets

** Au moins trois analystes ont revu leur objectif de cours à la baisse

** La recommandation moyenne de 27 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 89 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de mercredi, CVNA affichait une baisse de 21,5% depuis le début de l’année