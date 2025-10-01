Carvana progresse après que Jefferies a relevé sa notation et augmenté ses prévisions de ventes

(Mises à jour)

1er octobre - ** Les actions du vendeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N en hausse de 3,2% à 389,28

** Jefferies relève la note de l'action de "hold" à "buy", et augmente le PT de $385 à $475

** La société de courtage considère que CVNA continue d'enregistrer une croissance accrue et de dépasser les estimations des analystes; la société est la mieux placée pour tirer parti de la prochaine vague numérique sur le marché des voitures d'occasion, qui représente 800 milliards de dollars

** CVAN a ~60% de stock en moins que ses pairs CarMax

KMX.N et CarGurus CARG.O - Jefferies

** La société a augmenté sa production de 4 unités par semaine par établissement et ses ventes de 2,7 unités par semaine par établissement, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse à court terme - brokerage

** La forte croissance des unités et la discipline des coûts de CVNA conduiront à une diminution de 1 000 $ des coûts fixes par unité de vente au détail entre 2025 et 2035, selon Jefferies

** 15 des 23 sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus, sept comme un "maintien" et une comme une "vente"; le PT médian est de 432,5 $ - données compilées par LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté d'environ 92% depuis le début de l'année