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Carvana en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 09:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N affiche une hausse de 8,7 % à 64,24 dollars en pré-ouverture

** La société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,04 milliards de dollars au troisième trimestre , dépassant ainsi les estimations des analystes de 7,70 milliards de dollars

** La société a indiqué que le doublement de sa base de clients et l’amélioration de la rentabilité unitaire avaient contribué à ces résultats

** BTIG estime que ces résultats “confirment la thèse haussière selon laquelle CVNA peut répercuter la valeur sur les consommateurs pour gagner des parts de marché tout en conservant une rentabilité unitaire parmi les meilleures du secteur”

** Sur 26 analystes, 16 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, neuf la classent “conserver” et un “vendre”; l’objectif de cours médian s’établit à 82,50 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 30 % depuis le début de l’année

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